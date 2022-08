Jako pierwsi uczniowie w Polsce wraz z rodzicami już w dzień testu humanistycznego wskazaliście na konieczność powtórzenia tego testu.

A co mieliśmy zrobić? Do dziś test śni mi się po nocach. Nie wiem, jak to się mogło stać, że przerobiliśmy wiele lektur ponadprogramowych, a nie było ?Syzyfowych prac" i ?Kamieni na szaniec". To nie jest nasza wina i nie my powinniśmy ponosić za to konsekwencje.

Według dyrekcji szkoły sami wprowadziliście w błąd polonistę, który przejmował waszą klasę, iż "Syzyfowe prace" omówione zostały z poprzednim pedagogiem.

To kłamstwo i próba zrzucenia na nas winy. Zresztą to nie był wypadek przy pracy tylko w naszej szkole, jak początkowo przypuszczaliśmy, bo już ponad 20 gimnazjów w kraju jest w takiej samej sytuacji. I co, wszędzie uczniowie okłamali polonistów? Wina leży po stronie nauczycieli i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Pierwsi uważają "Syzyfowe prace" za trudną lekturę, z giertychowskiego kanonu, więc postanowili ją pominąć. CKE z kolei w skandaliczny sposób, wbrew metodyce układania testów kompetencyjnych, postanowiła sformułować opisowe pytanie, z najwyższą punktacją, zawężając uczniom możliwość wykazania się wiedzą tylko do dwóch lektur.