Naturalne piękno kobiecego ciała na zdjęciach. Coraz częściej pokazujemy, jak wyglądamy naprawdę. Koniec z opresyjnymi wzorcami?

Jak naprawdę wygląda kobiece ciało? Przejdź do galerii i zobacz zdjęcia Bena Hoppera, brytyjskiego fotografa, z serii "Natural Beauty".

To tylko jedna z form opresji mitu urody. Nie jedyna.

(...) Uroda jest tak głęboko zakorzeniona w psychice, gdzie seksualność przenika się z poczuciem własnej wartości… została zdefiniowana jako coś, czym jesteśmy obdarzone z zewnątrz, co zatem może być w każdej chwili odebrane. Powiedzenie kobiecie, że jest brzydka, może sprawić, że poczuje się brzydka, a tylko poczucie, że jest się pięknym, gwarantuje dobre samopoczucie. - Naomi Wolf, Mit Urody

Nasze ciała, nasz wybór

Zdawałoby się, że podstawowa wolność człowieka przejawia się w możliwości podejmowania decyzji na temat własnego ciała. Niestety kanony kobiecego piękna zaburzają tę perspektywę. Kobieta we współczesnej kulturze europejskiej często postrzegana jest przez pryzmat dwóch wzorców:

wzorzec kobiety-matki, stawiającej dobro dziecka na pierwszym miejscu, poświęcającej dziecku swoje ciało i życie - zawodowe, prywatne, a czasem nawet to w rozumieniu dosłownym wzorzec kobiety-obiektu seksualnego pożądania, pełnej seksapilu, o wyglądzie bez skazy

Niestety powyższe wzorce są kształtowane nie tylko przez męskie oczekiwania, ale i przez same kobiety. Bardzo często zupełnie nieświadomie umacniamy podobne postrzeganie.

Nie możesz wyjść z domu bez makijażu? A potem dziwisz się, że gdy przyjdziesz nieumalowana do pracy, koledzy pytają, czy jesteś chora. Pokazując światu jedynie twarz idealną odzwyczajamy go od tego, że nie jest to twarz prawdziwa.

Kobieta z okładki

Dlaczego jednak tak bardzo zależy nam na tym, by wyglądać nieskazitelnie? Skąd się wziął podobny wzorzec? Istniał on w kulturze od zawsze, jednak ulegał pewnym zmianom, dostosowując się do charakteru danych czasów. Nowoczesność i środki masowego przekazu sprawiły jednak, że wzorzec piękna uderzył w kobiety z całą brutalnością. Wszechobecne reklamy, okładki czasopism dla nastolatek i najpopularniejsze teledyski muzyczne lansują jeden i ten sam wizerunek - kobiety szczupłej, z dużymi piersiami, dużymi ustami, długimi włosami, o idealnie gładkim ciele. Kobiety będącej obiektem seksualnego pożądania.