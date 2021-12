NATO-wska szpica będzie szybciej gotowa do działania w reakcji na zachowania Rosji

NATO postawiło swoje siły szybkiego reagowania w stan podwyższonej gotowości, tak zwana tzw. szpica Sojuszu, która działa w ramach Sił Odpowiedzi NATO (NRF), ma być gotowa do rozmieszczenia w rejonie kryzysu w ciągu pięciu dni, (a nie siedmiu dni, jak to było do tej pory), donosi gazeta „Die Welt”.

To reakcja na zachowania Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą, gdzie skoncentrowała około 100 tys. żołnierzy i zdaniem amerykańskiego wywiadu mogłaby zaatakować swojego sąsiada już na początku przyszłego roku. Siły odpowiedzi NATO to wielonarodowe siły zadaniowe sojuszy przeznaczone do szybkiej reakcji.

Już wcześniej Wielka Brytania i jej sojusznicy z NATO zwiększyli swoją obecność w regionie w obawie przed rosyjskim zagrożeniem dla państw bałtyckich. Zachodni sprzęt, żołnierze i cywile potrzebni do utrzymania sprzętu wojskowego powrócą w przyszłym roku do Sennelager w środkowych Niemczech. To ważny poligon dla brytyjskich wojsk po II wojnie światowej.