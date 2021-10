NATO wydala rosyjskich dyplomatów. Moskwa: Dialog między Sojuszem i Rosją jest niemożliwy

Wypowiadający się anonimowo pracownik NATO poinformował dziennikarzy, że dyplomaci zostali uznani za "niezadeklarowanych oficerów rosyjskiego wywiadu" w związku z czym do końca miesiąca muszą opuścić Brukselę. Jednocześnie Sojusz zdecydował o zmniejszeniu liczby możliwych akredytacji przysługujących stronie rosyjskiej. Dotychczas w misji przy NATO mogło uczestniczyć dwudziestu przedstawicieli Rosji, teraz będzie ich dziesięciu, czyli aż o połowę mniej.

- Nasza polityka wobec Rosji jest niezmienna. Wzmacniamy nasz opór i obronę przed agresywnymi działaniami, ale jednocześnie pozostajemy otwarci na rzeczowe i konstruktywne rozmowy. - podkreślił w rozmowie ze Sky News urzędnik NATO.

Decyzję Sojuszu niemal natychmiast w ostrych słowach skomentowali rosyjscy politycy. Jak oświadczył w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Gruszko, dialog między NATO i Moskwą powoli staje się niemożliwy do realizacji.

- Jeszcze chwilę temu przywódcy NATO mówili o znaczeniu deeskalacji w stosunkach z Rosją i wzywali do wznowienia dialogu w ramach Rady Rosja-NATO i chcieli wysłania naszego ambasadora do Brukseli. Jeśli ktoś wierzył w szczerość tych stwierdzeń, to dziś może się przekonać, jaka była ich prawdziwa wartość. - stwierdził Gruszko w rozmowie z dziennikiem "Kommiersant".