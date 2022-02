NATO, USA, Polska, Ukraina. Kłamstwa i fantazje Władimira Putina [OPINIA]

1. W Donbasie dochodzi do "ludobójstwa"

Rosyjski prezydent zarzuca to Ukrainie. Po pierwsze, nie ma żadnego „ludobójstwa” dokonywanego przez siły ukraińskie na ludności okupowanego Donbasu. To Rosjanie i podporządkowani im „separatyści” używają ludności jako żywych tarcz, ustawiając artylerię między domami. To Rosjanie i „separatyści” ostrzeliwują ludność cywilną na terenach kontrolowanych przez władze Ukrainy.

2. Rosja jest głównym przeciwnikiem dla USA i NATO

- Stopień zagrożeń dla Rosji wzrasta, mamy pełne prawo podejmować kroki w odpowiedzi - przekonywał Putin. Mówił, że w dokumentach NATO Rosja jest "wprost określona jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego", a strategia USA przewiduje możliwość tzw. wyprzedzającego ataku na przeciwnika. Jeśli chodzi o to ostatnie, to to samo przewiduje doktryna Rosji, więc nic w tym dziwnego. Jeśli chodzi o to, kto jest czyim wrogiem – to Rosja pierwsza, za czasów Putina, wpisała do doktryny obronnej, że USA i NATO są jej wrogami, kończąc w ten sposób krótki okres odprężenia po zimnej wojnie. USA i NATO piszą i mówią o zagrożeniu ze strony Rosji, na które trzeba znaleźć odpowiedź, a nie że Rosja jest ideologicznym wrogiem Zachodu.