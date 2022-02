NATO szykuje się na "nową normalność". Stoltenberg o utworzeniu nowej grupy bojowej w Europie Południowo-Wschodniej

W czasie spotkania szefów obrony państw NATO Jens Stoltenberg odniósł się do sytuacji wokół Ukrainy. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że mimo deklaracji ze strony Rosji o chęci rozwiązania konfliktu na drodze dyplomacji, Sojusz nie dostrzega żadnych oznak deeskalacji, wycofywania rosyjskich żołnierzy i wojskowego sprzętu z terenów przygranicznych. Sekretarz generalny Sojuszu podkreślił, że siły znajdujące się od Krymu po Białoruś są największą koncentracją wojsk w Europie od czasów zimnej wojny.

Stoltenberg poinformował też, że ministrowie obrony NATO rozważają powołanie grupy bojowej dowodzonej przez Francję w Rumunii, aby walczyć z tym, co określił jako "nową normalność" w europejskim bezpieczeństwie. – Nową normalnością jest to, że Rosja jest gotowa zakwestionować pewne podstawowe zasady naszego bezpieczeństwa – wyjaśnił i dodał: "Nie wiemy, co się stanie, ale wiemy, co już się stało".