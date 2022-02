NATO przenosi pracowników z Kijowa do Lwowa oraz do Brukseli. W obawie przed rosyjską agresją

NATO przenosi pracowników swojego przedstawicielstwa na Ukrainie z Kijowa do Lwowa oraz do Brukseli. Zrobiliśmy to dla ich bezpieczeństwa w obawie przed rosyjską agresją, powiedział w sobotę przedstawiciel Sojuszu, podaje AFP.

Od końca lat 90. Sojusz Północnoatlantycki utrzymuje w Kijowie dwa biura: Biuro Łącznikowe NATO oraz Centrum Informacji i Dokumentacji NATO.

Zadaniem tego pierwszego jest utrzymywanie dialogu między NATO a rządem Ukrainy przy jednoczesnym wspieraniu demokratycznej transformacji ukraińskiego sektora obrony i bezpieczeństwa. Według strony internetowej NATO, składał się on z cywilnego szefa kierującego mieszanym zespołem wojskowym i cywilnym NATO. W sumie zatrudnionych jest tam 16 pracowników.

Nie ujawniono liczebności personelu Centrum Informacji i Dokumentacji NATO, którego zadaniem było informowanie ukraińskiej opinii publicznej o Sojuszu. Przedstawiciel NATO powiedział, że oba te biura znajdują się w tym samym budynku w Kijowie.