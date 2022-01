NATO nie może liczyć na pomoc Chorwacji? Prezydent Milanović: W razie konfliktu, wycofamy swoich żołnierzy Małgorzata Puzyr

Flaga Chorwacji fot. Pixabay/mtomicphotography

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović zadeklarował, że jeśli dojdzie do konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, to wycofa on swój kontyngent wojskowy z regionu, który jest częścią sił NATO.