Natalia Zastępa śpiewa „Ślady. Jak zostać gwiazdą” - duet Natalii Zastępy i Marcina Sójki zapowiada film o kulisach sławy i talent show

Natalia Zastępa konsekwentnie nagrywa single i rozwija swój talent muzyczny. Dziewczyna z Opola nagrała duet z Marcinem Sójką. To piosenka do filmu „Ślady. Jak zostać gwiazdą”, który opowiada o kulisach sławy.

„Ślady. Jak zostać gwiazdą” Natalii Zastępy i Marcina Sójki to wyjątkowy duet, który ma olbrzymie szanse, by wejść w kanon najlepszych polskich piosenek nagranych specjalnie na potrzeby filmu. Singiel wykonany przez jednych z najpopularniejszych uczestników ostatnich edycji „The Voice of Poland” promuje obraz z Urszulą Dudziak, Julią Kamińską, Katarzyną Sawczuk i Maciejem Zakościelnym w rolach głównych. „Jak zostać gwiazdą” w kinach od 2 października 2020 r., a utwór śpiewany przez Zastępę i Sójkę jest już dostępny w serwisach cyfrowych! "Ślady. Jak zostać gwiazdą" od 2 października 2020 w kinach Maciej Zakościelny, Julia Kamińska i Urszula Dudziak jako bezwzględni jurorzy muzycznego talent show! Film „Jak zostać gwiazdą” pokazuje kulisy programu, w którym sława równie mocno zależy od głosu i kunsztu muzycznego, co rozpętanych skandali i zakulisowych intryg. Po raz pierwszy w głównej roli wystąpi uzdolniona wokalistka młodego pokolenia – Katarzyna Sawczuk. Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz („Być jak Kazimierz Deyna”).

Kontrowersyjny program telewizyjny „Music Race” poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się drzwi do kariery zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Maciej Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Julia Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu – Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej „Ostra” (Katarzyna Sawczuk) – zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec wszystkich. Skandal jest na rękę producentowi (Tomasz Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu Ostrej do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem… Czy uda się jej zostać gwiazdą i pozostać sobą?

Natalia Zastępa. Kim jest? Natalia Zastępa dała się poznać jako wokalistka czarująca głębokim, dojrzałem wokalem - aż trudno uwierzyć, że należy on do tak młodej dziewczyny! Debiutancki singiel artystki, „Za późno”, obejrzano w serwisie YouTube ponad 6 mln razy.

Drugą odsłoną talentu Natalii był utwór „Nie żałuję”. Ten lekko swingujący kawałek niesie ważne i optymistyczne przesłanie: „żeby czerpać z życia, ile się da, a wszystko co nas spotyka – gorsze i lepsze chwile – mają wpływ na to, kim jesteśmy teraz” – jak tłumaczy artystka. „Kłopoty” to trzeci singiel finalistki „The Voice of Poland”, Natalii Zastępy. Piosenka opowiada o zatracaniu się w szalonych uczuciach i emanuje młodzieńczą energią. Powstała we współpracy młodą kompozytorką Sanah oraz weteranami sceny: Maćkiem Wasio i Olafem Deriglasoffem. Natalia Zastępa od najmłodszych lat interesowała się muzyką oraz występowaniem. Wokalistka uczęszczała do szkoły muzycznej, najpierw w klasie wiolonczeli, później doszło pianino. Pierwsze lekcje śpiewu pobierała jako 8-latka. Sceniczny debiut odbyła rok później – na krapkowickiej scenie podczas dni miasta. W wieku 10 lat wzięła udział w swoim pierwszym konkursie piosenki, który wygrała. Zaprezentowała wówczas utwór „Co mi panie dasz”. W jury zasiadała Elżbieta Zapendowska, która bardzo doceniła Natalię i oznajmiła, że jeśli dziewczyna będzie dalej pracować, osiągnie ogromny sukces. Od tamtej pory Zastępa szkoliła swój głos m.in. w Jazz Centrum w Opolu oraz obecnie w Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu i ma na swoim koncie współpracę m.in. z Mietkiem Szcześniakiem i Januszem Radkiem oraz występy u boku zespołu Lombard czy Pawła Tomaszewskiego. Obecnie uczy się w V Liceum Ogólnokształcącym w Opolu w klasie humanistycznej.