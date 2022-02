Nasza korespondencja z Ukrainy. - W Rosji jak idzie wojna, wszyscy kupują kaszę, sól zapałki, a na Ukrainie naboje - mówią mieszkańcy

Uznanie przez Federację Rosyjską suwerenności samozwańczych republik, Donieckiej i Ługańskiej na wschodzie Ukrainy, a jednocześnie prawie godzinne przemówienie Władimira Putina, w którym jasno dał do zrozumienia, że Ukraina ma nie tylko wspólną przeszłość z Rosją, ale powinna też budować z bratnim rosyjskim narodem wspólną przyszłość, nie wywołała ani szczególnego zdziwienia a tym bardziej paniki na Ukrainie, a jedynie przyspieszyła przygotowania do spodziewanej wojny.

Ukraina rozważa zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją po „uznaniu” ludowych republik i wysłaniu regularnej armii rosyjskiej do Donbasu. Powiedział o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Republiki Estonii Alarem Karisem.

Rosja uznała tzw. Doniecką Republikę Ludową i tzw. Ługańską Republikę Ludową w granicach dawnych regionów Ukrainy, znacznie większych niż terytoria zajęte przez rebeliantów w latach 2014-2015. Wtedy wojskom rosyjskim nie udało się np. zająć Mariupola – strategicznego miasta i portu położonego nad Morzem Azowskim na południowym wschodzie Ukrainy. Według Moskwy granice republik są określone przez ich własne konstytucje a tam są one tożsame z granicami dawnych obwodów. Integralność terytorialna ludowych republik to może być hasło, pretekst dla Moskwy do przeprowadzenia ataku na pozycje armii ukraińskiej znajdujące się na terytorium do których republiki i Rosja roszczą sobie prawo. Można spodziewać się wtedy ciężkich walk, a w wypadku przełamania frontu przez armię rosyjską trudno oczekiwać, że rosyjskie czołgi zatrzymają się na granicy wspomnianych obwodów.