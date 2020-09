Nastoletnia autorka wiedzie prym na rynku wydawniczym

Sama jest dopiero nastolatką, jednak na rynku wydawniczym jej publikacje pojawiają się już od 7 lat. Rzesze małych fanów z utęsknieniem czekają na jej kolejne tytuły pełne opowieści z podróży na przysłowiowy koniec świata. Książki, kalendarze szkolne Przygodniki oraz kreatywne albumy Neli z miejsca stają się bestsellerami i sprzedają się w rekordowych nakładach, co cieszy, bo to oznacza, że rodzice i dzieci sięgają po bardzo wartościowe pozycje edukacyjne. Nela wpływa na rozwój czytelnictwa u najmłodszych, ale badania wykazują, że jej pozycje budzą zainteresowanie również dorosłych.

Polski rynek wydawniczy od lat pozostaje w nie najlepszej kondycji, dodatkowo pandemia mocno zatrzęsła całą branżą – mówi Agnieszka Sanecka z Wydawnictwa Willson Media. Dlatego Nela jest swego rodzaju zjawiskiem w branży. Pomimo lockdownu i niepewnej sytuacji na świecie jej ostatnia książka Nela na Wyspie Kangura, wydana w czasie epidemii, okazała się sukcesem. Należy pamiętać, że niewielu pisarzy odważyło się na premierę w tym trudnym dla wszystkich okresie – dodaje ekspertka Willson Media.

Nela może pochwalić się ogromną rzeszą fanów, na portalu społecznościowym śledzi ją ponad 185 000 osób. Zdaniem wydawnictwa sukces Neli to zasługa tylko i wyłącznie jej samej. Nela jest w 100% autentyczna, skromna, ale także urzeczywistnia dziecięce marzenia o podróżowaniu i odkrywaniu nieznanych miejsc. Poza tym w swoich książkach posługuje się prostym językiem i, co najważniejsze, jest rówieśnikiem swoich odbiorców – mówi Agnieszka Sanecka.

Kreatywność i zabawa

Obecnie premierę ma kolejny tytuł stworzony przez Nelę – Misja ratunkowa w buszu. Australia. Jest to nie tylko książka, ale też blok z szablonami australijskich krajobrazów do kolorowania oraz tworzenia własnych przygód ratunkowych zwierząt w Australii.

Dzieci będą mogły wyruszyć na pomoc torbaczom specjalnym wozem ratunkowym, odszukiwać zwierzęta i udzielać im pierwszej pomocy, transportować do szpitala weterynaryjnego, leczyć je i wypuszczać na wolność – mówi Nela. – W książce opisałam też gatunki zwierząt, których poszukujemy, ich sposób odżywiania, tryb życia i zwyczaje (aby wiedzieć, jak się nimi opiekować w szpitalu). Myślę, że ten album spodoba się każdemu dziecku.

Dodatkowo dzieci będą miały do dyspozycji około 800 naklejek (część do odklejania, a część do wycinania), dzięki którym będą mogły się bawić. Będą to przede wszystkim zwierzęta – na przykład kolczatki, lotopałanki karłowate, kangury, koale, palcowniki, wolatuchy wielkie, wielkouchy czy leworki. Zwierzęta zostały przedstawione w różnych pozycjach, aby dostosować je jak najbardziej do sytuacji wymyślonej przez dziecko podczas zabawy, oraz okazują różne emocje. Będą też naklejki z wyposażenia lecznicy weterynaryjnej oraz schroniska, pies ratowniczy – przeszkolony w poszukiwaniu zwierząt na terenach, na których był pożar, sprzęt ratowniczy oraz specjalny wóz.

Bazą do powstania tej kreatywnej książeczki była wyprawa ratunkowa Neli do Australii po pożarach buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Jak powiedziała sama Nela: Była to wyprawa pełna nadziei i wiary oraz pokonywania własnego strachu, dla wartości, w które wierzymy. Przygody z tej podróży Nela opisała w swojej najnowszej książce pt. Nela na Wyspie Kangura (dostępna na stronie wydawcy www.sklepfilmowy.pl).

Według ekspertki – neurologopedy, terapeuty integracji sensorycznej oraz oligofrenopedagoga Elżbiety Konopackiej, książeczka Misja ratunkowa w buszu. Australia pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalno-społeczny u najmłodszych. Pozycja ta zabiera dzieci w niezwykły świat zwierząt. Pozwala poznać wiele gatunków flory i fauny, miejsca ich występowania, a także uczy udzielania zwierzętom pierwszej pomocy. Ogromnym walorem tego albumu jest możliwość rozwijania dziecięcej wyobraźni i kreatywności, a także pobudzania empatii w stosunku do potrzebujących zwierząt – wyjaśnia ekspertka.

Nela dla młodszych i starszych

Nie tylko dzieci uwielbiają Nelę, również rodzice cenią sobie twórczość nastoletniej podróżniczki. Książki Neli stanowią źródło wiedzy dla ich pociech w przystępnej formie nauki poprzez zabawę. Według wydawnictwa Nela często otrzymuje pozytywne wiadomości od rodziców ze słowami podziękowania za pomoc przy nauce czytania i rozwijania pasji u dzieci. Jedną z najmilszych wiadomości, jakie dostałam, była ta od mamy przewlekle chorej dziewczynki. Przed kolejnym zabiegiem w pełnej narkozie jej córka powiedziała, że wcale się nie boi, bo zamyka oczy i razem ze mną wybiera się w podróż przez świat – mówi Nela Mała Reporterka.

***

Nela Mała Reporterka to nastoletnia podróżniczka, pisarka i prowadząca własny program telewizyjny pt. Nela Mała Reporterka na kanale TVP ABC. Nela jest jedną z największych dziecięcych gwiazd w Polsce. Na jej spotkania autorskie przychodzą tysiące osób, a książki są bestsellerami. Decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2016 jej książka pt. Nela na kole podbiegunowym w 2017 została włączona do kanonu lektur w polskich szkołach jako lektura uzupełniająca w VIII klasie szkoły podstawowej. Najnowsza książka Nela na Wyspie Kangura opowiada m.in. o misji ratunkowej torbaczy w australijskim buszu, którą zainicjowała dziewczynka. Książki Neli dostępne są na www.sklepFilmowy.pl. W 2019 roku Nela założyła fundację „The Adventure starts Here Foundation”, dzięki której w ramach swojej akcji społecznej Usta-Pysk ustanowiła nowy dzień w kalendarzu – 2 czerwca został oficjalnym Dniem Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych.

Grupa filmowo-wydawnicza Willson Media realizuje projekty naukowo-edukacyjno-badawcze skierowane do dzieci i młodzieży. Model przekazu oparty jest na budowaniu ciekawości świata, zgłębianiu tajemnic przyrodniczych oraz geograficznych już od najmłodszych lat. Wiodącym projektem Grupy jest zainicjowany przez Nelę jej autorski projekt „Nela Mała Reporterka”.

Willson Media jest licencjodawcą projektów „Nela Mała Reporterka” m.in. dla TVP oraz Burda Media („National Geographic”), jest również wydawcą bezpośrednim nowych pozycji autorstwa Neli.