Nastolatkowie nie rwą się do szczepień przeciwko Covid-19

Mniej więcej tyle samo co 16- i 17-latków żyje w Polsce 18-latków. Ta grupa wiekowa mogła zapisywać się na szczepienia od 10 maja. Do tej pory zrobiło to niecałe 78 tys., czyli ok. 22 proc.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień pytany był na antenie Polskiego Radia, ilu Polaków bierze udział w całym procesie szczepiennym, włącznie z rejestracją i samym szczepieniem. – Jest to około 15 milionów 200 tysięcy osób, czyli około 48 proc. osób pełnoletnich, osób uprawnionych do szczepienia. Codziennie przyrasta około 200 tysięcy osób. Liczba tych, którzy się rejestrują na kolejne szczepienia, a my od zeszłego piątku, czyli dokładnie od tygodnia, rozwijamy kolejną kampanię profrekwencyjną, której celem jest zachęcenie do rejestracji i szczepień. Tak że krótko mówiąc, mamy w tej chwili w procesie około 48 proc. osób uprawnionych, pełnoletnich osób uprawnionych i ta liczba systematycznie przyrasta – odpowiedział Michał Dworczyk.

Jak wskazał szef KPRM, rząd prowadzi oddzielną statystykę dla nastolatków. - W tej chwili jeżeli mówimy o tej grupie 16-17 lat, to jest około 15 proc. To grupa, która od kilku dni może się rejestrować. Cały czas też doskonalimy system rejestrowania i szczepienia, tak żeby to było jeszcze prostsze, bardziej intuicyjne i łatwe w obsłudze, realizacji – tłumaczył.