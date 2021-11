"Nas na głupotę nie stać". Kosiniak-Kamysz ostro o pomyśle Tuska

Polskiemu Stronnictwu Ludowemu nie jest po drodze z Donaldem Tuskiem odkąd ten wrócił do polityki krajowej? O kwestię tę zapytany został przez Onet lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Opozycja to nie jest jedna magma"

Zastrzegając, że PSL jest „podmiotem, a nie przedmiotem”, szef ludowców podkreślił: „Mamy swoje dobre doświadczenia i rzeczy, które udało się nam zrobić. Razem z Platformą wyciągamy wnioski z naszych niedociągnięć, ale każdy buduje swoją podmiotowość”. Jego zdaniem, warto aby wyborcy dostrzegali różnicę między obiema partiami. – Opozycja to nie jest jedna magma, gdzie wszyscy mówią jednym głosem – dodał.

"Głupotą jest robić drugi raz ten eksperyment"

Na uwagę dziennikarza, że według szefa PO tak być powinno, gdyż jest to „test na patriotyzm”, Kosiniak-Kamysz odparł, że byłoby to „bardzo ograniczające” i oznaczało „wybór mniejszego zła”. Stawianie sprawy w ten sposób prezes PSL określił jako „próbę podzielenia Polaków na dwa obozy polityczne”, która - w jego ocenie - jest prostą drogą do kolejnego zwycięstwa PiS i jeszcze głębszych podziałów.