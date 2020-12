Narodowy Program Szczepień. Kiedy poradzimy sobie z koronawirusem?

Dopytywany, kiedy do Polski trafią szczepionki innych firm, niż preparat opracowany wspólnie przez Pfizer i BioNTech, szef resortu studził emocje. – Na razie w gruncie rzeczy mamy w ręku jedną szczepionkę. Jedna jest zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Pozostałe, jedna jest w trakcie, bo na 6 stycznia jest wyznaczone posiedzenie, ono zostało przesunięte z 12 stycznia – tłumaczył. - Tutaj Komisja Europejska też przyspiesza pod presją państw członkowskich. Ale pozostałe informacje z pozostałych firm nie są już tak optymistyczne, bo ci, którzy jeszcze niedawno deklarowali, że za chwilę będą szczepienie dostarczali na nasz rynek, to pojawiają się różne informacje, które nie potwierdzają – zaznaczył minister.

Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na antenie Radia ZET, że aby efekt odporności populacyjnej pojawił się, musi być 50-60 proc. zaszczepionych dorosłych. - W Polsce byłoby to ok. 15-16 mln, jest mało prawdopodobne, że uda się to do lata. Bardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jesień – mówił.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewnił natomiast, że maksymalna zdolność do szczepień (na poziomie 3,5 mln szczepień miesięcznie) będzie możliwa po 15 stycznia, kiedy „cały system zostanie uruchomiony i zacznie już działać w normalnym, docelowym trybie”. - Na razie szczepimy personel medyczny, pracowników podmiotów leczniczych. To grupa 0, ona liczy około miliona osób i te szczepienia wykonuje tylko 509 szpitali węzłowych. Poza tymi pracownikami podmiotów leczniczych są też farmaceuci, pracownicy DPS-ów, GPS-ów – mówił na antenie Polskiego Radia.

Szef KPRM dodał, że bardzo istotną kwestią jest liczba dostępnych szczepionek. – Bo jeżeli mamy na razie gwarancję dostaw 300 tysięcy dawek tygodniowo, to trudno mówić o liczbach, które wcześniej omawialiśmy, a dwa, zobaczymy jak dużo osób będzie chętnych. Wierzę, że tych osób będzie coraz więcej – mówił.

Zapisy na szczepienie przedłużone do 14 stycznia

Michał Dworczyk wyjaśnił, że grupa 0 liczy około miliona osób, a do tej pory na szczepienie zgłosiło się ok. 400 tysięcy osób. - W tej chwili jeszcze podliczamy to, ale w związku z postulatami płynącymi ze środowisk lekarskich i właśnie środowisk medycznych, przedłużamy ten termin zapisów do 14 stycznia – mówił minister. - To taki okres szczególny, w którym się teraz znajdujemy, świąteczno-noworoczny. Po prostu część lekarzy, personelu medycznego zwraca uwagę na to, że ani szpitale ani personel medyczny w trybie takim normalnym nie funkcjonuje – dodał.