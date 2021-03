Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezydent i premier odwiedzili w Warszawie miejsca pamięci

Podczas uroczystości szef rządu mówił o niezłomnych bohaterach, którzy „w sytuacji geopolitycznie beznadziejnej wierzyli w to, że ich ofiara nie idzie nadaremno.” - Wierzyli w to, że ich poprzez ich trud, ich walkę, ale także poprzez ich śmierć, która tak często ich dotykała, dokonują posiewu wolności, który zaowocuje w przyszłości – dodał.

- Nie zgadzali się z tym, że jest w Polsce – jak mówili – okupacja sowiecka. W związku z powyższym nie złożyli broni, postanowili o wolną, niepodległą, suwerenną Polskę walczyć do samego końca, aż ją odzyskają lub zginą – mówił.

Prezydent zaznaczył, że historycy szacują, że „polskie podziemie niepodległościowe skupiało ponad 300 tysięcy ludzi.” - Był to więc potężny ruch. Wielu zginęło, wielu cierpiało tortury, rany, wielu spędziło lata w więzieniach, w sowieckich katowniach Informacji Wojskowej, wielu zapłaciło za to pragnienie wolnej, niepodległej Polski bardzo wysoką cenę. – dodał.

Andrzej Duda podziękował także tym, którzy oprowadzili do po „Willi Jasny Dom”, a także zwrócił się do tych, którzy dbają budowanie pamięci. - Dziękuję za czułość, jaka dziś jest okazywana takim miejscom i symbolom pamięci, by przetrwały do następnych pokoleń, by pamięć o bohaterach, o Żołnierzach Niezłomnych, ich bohaterstwie, cierpieniu ludzi, o ich oddaniu ojczyźnie nie zginęła – zakończył.