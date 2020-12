Narodowa strategia szczepień na COVID-19. Będzie "system zachęt". Na jakie "benefity" mogą liczyć zaszczepieni przeciwko koronawirusowi?

Prezentując projekt narodowej strategii szczepień, wyjaśnił, że jest to dokument liczący 34 strony, podzielony na 9 rozdziałów - opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

- To jest dokument, który jest projektem i przekazujemy go do konsultacji – mówił Michał Dworczyk. - Do soboty do godz. 10.00 będziemy zbierali wszystkie uwagi. 15 grudnia Rada Ministrów będzie mogła oficjalnie przyjąć dokument – dodał.

Obecny na konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że trzy główne punkty niezbędne do przeprowadzenia akcji szczepień to „wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność”. - Wiedza jest w tym procesie najważniejsza, ponieważ tylko wiedza daje możliwość podejmowania świadomych decyzji – mówił minister.

Dodał, że rząd bardzo dużo miejsca w strategii poświęci przekazywaniu wiedzy, edukacji dotyczącej szczepień. - Będziemy chcieli stworzyć specjalny serwis poświęcony szczepieniom – zapowiedział minister.

Niedzielski stwierdził, że absolutnym priorytetem rządu jest także bezpieczeństwo. - Jeśli jakikolwiek lek wchodzi do naszego państwa, to my gwarantujemy jego bezpieczeństwo – zapewniał minister. - Bezpieczeństwo to również monitorowanie tego, co się dzieje z osobami zaszczepionymi. Jako państwo bierzemy na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tego, co będzie się działo z tymi osobami. Będzie utworzony centralny rejestr osób zaszczepionych – dodał.

Minister zdrowia stwierdził, że w programie stawia się głównie na dobrowolność, która „ma być oparta na wiedzy”.

Kto najpierw będzie zaszczepiony?

Minister zdrowia przekazał, że w pierwszej kolejności zaszczepieni będą medycy, osoby starsze i służby mundurowe.

Z kolei szef Centrum Analiz Strategicznych prof. Norbert Maliszewski doprecyzował, że na pierwszym etapie będą się szczepić pracownicy sektora ochrony zdrowia, potem pracownicy i pensjonariusze DPS, osoby starsze powyżej 60 roku życia oraz policja i służby mundurowe, które są „na pierwszej linii”.