Narodowa kwarantanna od 28 grudnia do 17 stycznia! Zamknięte hotele i stoki narciarskie. W Sylwestra zakaz przemieszczania się Kacper Rogacin

Od 28 grudnia do 17 stycznia w Polsce wprowadzona zostanie kwarantanna narodowa - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zostaną wprowadzone nowe obostrzenia - m.in. zamknięcie hoteli, stoków narciarskich i galerii handlowych. W Sylwestra będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. W czasie ferii szkolnych dzieci i młodzież do 16 roku życia ma zakaz wychodzenia z domów bez opieki do godz. 16:00.