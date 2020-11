Narodowa kwarantanna. Kiedy może wejść w życie i co oznacza? Średnia liczba zachorowań z ostatnich 7 dni - sprawdź dane

Morawiecki: Jeżeli epidemia dotknie powyżej 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców na 7 dni w skali kraju, to włączamy ten ostry hamulec bezpieczeństwa. Jeśli będzie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu.

- Jeśli liczba nowych przypadków będzie w granicy 70-75 na 100 tys. mieszkańców, wdrożymy zasady narodowej kwarantanny - zapowiedział premier Morawiecki. Jak blisko wprowadzenia lockdownu jesteśmy obecnie? Sprawdźcie aktualną średnią zachorowań z ostatnich 7 dni.

"Ostatni etap przed narodową kwarantanną" Liczba wykrywanych codziennie nowych przypadków koronawirusa w Polsce wciąż rośnie. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 578 nowych zakażeniach. We wtorek odnotowano kolejne 19 364 przypadki, a w środę 24 692. W czwartek nowych zachorowań było już 27 143 - to już poziom, który - jeśli będzie utrzymywał się przez najbliższe dni - prowadzi nas prosto do narodowej kwarantanny. Kancelaria Premiera opublikowała na twitterze grafikę, na której pokazane są kolejne etapy zasad bezpieczeństwa. O ich wprowadzeniu decyduje przekroczenie określonej liczby przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Średnia liczba nowych przypadków dla ostatnich 7 dni wynosi 22 701. Jeśli za ostatnim raportem GUS przyjmiemy, że liczba Polaków wynosi aktualnie w przybliżeniu 38 354 000, daje to ok. 59 przypadków na 100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że obecnie znajdujemy się w etapie czwartym, określanym na grafice jako "bezpiecznik". Następnym - piątym - etapem jest już narodowa kwarantanna. Zostanie wprowadzona, gdy liczba nowych przypadków osiągnie poziom 70-75 zachorowań na 100 tys. mieszkańców.

- Kolejny próg bezpieczeństwa jest na poziomie ok. 29-30 tys. zakażeń koronawirusem dziennie przez następne 7 dni. Jeżeli do tego czasu epidemia nie wyhamuje, to czeka nas narodowa kwarantanna - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Muller. Z naszych obliczeń wynika, że aby przekroczyć próg 70 przypadków na 100 tys. mieszkańców, wystarczy mniej, bo średnio 26 810 nowych zachorowań dziennie. Ten próg został przekroczony już w czwartek. Narodowa kwarantanna już za tydzień? Jeśli liczba nowych przypadków będzie rosła w takim tempie jak obecnie, wprowadzenie narodowej kwarantanny może nastąpić już w ciągu tygodnia.

- Jeżeli to tempo rozwoju, które w tej chwili się utrzymuje, miałoby się utrzymać przez kolejne 7 dni, no to faktycznie groziłby nam (...) pod koniec przyszłego tygodnia, na przełomie następnego, wariat narodowej kwarantanny - mówił rzecznik rządu Piotr Muller w TVP Info.

Jaka liczba nowych przypadków dziennie pozwoli nam wrócić do strefy czerwonej, żółtej i zielonej? By Polska znów stała się czerwoną strefą, nowych zachorowań nie może być więcej niż 50 na 100 tys. mieszkańców. Średnia dzienna nowych zachorowań nie może więc przekraczać 19 177.

By wrócić do strefy żółtej, nowych zachorowań na 100 tys. mieszkańców nie może być więcej niż 25. Oznacza to, że średnia dzienna liczba nowych zachorowań może wynosić maksymalnie 9588. By Polska stała się strefą zieloną, liczba nowych przypadków na 100 tys. mieszkańców nie może przekroczyć 10, a więc średnia nowych przypadków nie może być wyższa niż 3835. Narodowa kwarantanna - co to oznacza? Na razie niewiele wiadomo na temat ograniczeń, które będą obowiązywać, jeśli rząd zdecyduje się na wprowadzenie narodowej kwarantanny. Rzecznik rządu powiedział jedynie, że narodowa kwarantanna będzie oznaczać m.in. ograniczenia przemieszczania się i obostrzenia dla kolejnych branż. Jak tłumaczył, będą to rozwiązania podobne do tych, które obowiązują już we Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Portugalii.

