„Napiszę prawdę, bo Kamilowi nic już nie zaszkodzi”. Skiba szczerze o nałogu Durczoka

„Jakie to ludzkie i jakie to smutne”

„Napisze prawdę, bo Kamilowi nic już nie zaszkodzi” – zaczął Skiba. „Dzwonił do mnie by przyjść i się napić. Dzwonili jego kumple z tekstem, że ‘Kamil zaprasza’. Dzwonili też moi bliscy kumple ze Śląska, że jest impreza z Kamilem. Wykręcałem się jak mogłem, bo wiedziałem czym, się to skończy. Wielkim kacem i zawaleniem wszystkich spraw. Impreza w męskim gronie. Tak zwana ‘męska wódeczka’. Brzmi kusząco, ale kończy się zwykle smutno i beznadziejnie” – stwierdził muzyk. Przyznając, że czasem rzeczywiście trzeba spotkać się w męskim gronie, muzyk podkreślił, że on jednak zawsze był dezerterem jeśli chodzi o imprezy i zasłaniał się pracą. „I teraz ta myśl, że może gdybym przyszedł, to udałoby mi się odciągnąć go od tych pokus. Zatrzymać toczenie się z równi pochyłej” – zastanawia się.