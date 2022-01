Napadli 40-latka na promenadzie w Ustroniu Morskim. Powalili na ziemię, bili i kopali

- Kilka dni temu do dyżurnego kołobrzeskiej jednostki trafiło zgłoszenie o bójce na promenadzie w Ustroniu Morskim. Ustalono, że dwóch agresywnych mężczyzn, przechodząc obok 40-latka, nagle rzuciło się na niego, przewracając na ziemię - informuje st. sierż. Karolina Seemann, rzeczniczka kołobrzeskiej policji. - Później agresorzy zaczęli go kopać po brzuchu i klatce piersiowej. Pobity zdołał wstać i uciec do mieszkania kolegi. Ma złamany palec ręki i stłuczenia żeber.

Funkcjonariusze sprawdzili zapis z kamer monitoringu obejmującego kamerą miejsce, w którym doszło do ataku. Ustalili wizerunki 23-latka i 36-latka - mieszkańców gminy Kołobrzeg. Już w dwa dni po zdarzeniu zatrzymano sprawców pobicia.

Przedstawiono im zarzuty pobicia. Młodszy usłyszał dodatkowo zarzut kierowania gróźb karalnych wobec kolegi pokrzywdzonego 40-latka. Agresorom grozi kara do 3 lat więzienia. Zastosowano wobec nich dozór policyjny.