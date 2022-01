Napad na stację paliw we Włocławku. Mężczyzna groził przedmiotem przypominającym broń palną

Do 12 lat pozbawienia wolności może grozić 46-latkowi z Włocławka, który przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, przypominającego broń palną, napadł na pracownika stacji paliw we Włocławku. Podejrzany usłyszał już zarzut w prokuraturze, a sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt.

W piątek 14 stycznia około 21.00 dyżurny policji we Włocławku został powiadomiony o ujęciu sprawcy napadu na pracownika jednej ze stacji paliw w mieście. Z relacji zgłaszającego wynikało, że poszkodowany obezwładnił napastnika wspólnie z innymi osobami przebywającymi w pobliżu.

Napad we Włocławku. 46-latek obezwładniony przez pracownika stacji i świadków

Wysłany patrol potwierdził tę informację i przejął od świadków ujętego 46-latka. Zabezpieczył także przedmiot przypominający broń palną. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu mając prawie 1,4 promila alkoholu w organizmie.

Śledczy, pracując nad sprawą, ustalili, że sprawca wszedł do biura i przy użyciu niebezpiecznego narzędzia zażądał wydania pieniędzy. Pracownik, obawiając się, wydał kilka tysięcy złotych i kiedy napastnik wychodził wykorzystał chwilę jego nieuwagi. Przewrócił go na ziemię i zaczął wzywać pomocy, na co zareagowały przebywające w pobliży osoby - poinformował Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku