"Namiętność na granicy szaleństwa". Ogromny sukces filmu "Maryla. Tak kochałam"

Prezes Telewizji Polskiej odniósł się na Twitterze do sobotniej premiery filmu „Maryla. Tak kochałam”. Dziękując bohaterce dokumentu Jacek Kurski pogratulował też jego twórcom. Okazuje się, że obejrzało go wczoraj aż 3,5 mln widzów, co – jak podkreślił – było rekordem Świąt.

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia na antenie telewizyjnej Jedynki wyemitowano film dokumentalny „Maryla. Tak kochałam”, ukazujący niezwykle barwne życie królowej polskiej sceny muzycznej Maryli Rodowicz.

Widzowie mogli poznać nie tylko kulisy jej sławy, ale również owiane dotąd tajemnicą historie wielu jej romansów, w tym dwóch wielkich miłości do Daniela Olbrychskiego i Krzysztofa Jasińskiego. – Pachniał koniem i potem, to mnie ujęło. To była ogromna miłość, ogromna namiętność na granicy szaleństwa – powiedziała o pierwszym z nich artystka.

Odnosząc się do swoich związków Rodowicz stwierdziła: "Maryla kocha bez pamięci, ale jak przestaje, to zostawia za sobą spaloną ziemię". Przyznała, że każdy z mężczyzn, którego kochała, wniósł coś do jej życia i gdyby mogła, podziękowałaby im za to.