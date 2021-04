Najwyższy poziom domowego komfortu i rozrywki dzięli telewizorom TCL. Kibice piłkarscy też będą zadowoleni

TCL Europe wprowadza innowacje, aby poprawić komfort życia konsumentów w ich domach, ale na tym nie poprzestaje. Display Greatness to strategia, która kieruje nie tylko wszystkimi produkta-mi, ale także działaniami podejmowanymi przez TCL. Marka ma długie tradycje we wspieraniu wy-darzeń sportowych i współpracy z międzynarodowymi ambasadorami. Po przedstawieniu sześciu najbardziej utalentowanych piłkarzy, którzy zostali ambasadorami TCL, w kwietniu, jeszcze przed rozpoczęciem Euro 2021, rusza potężna kampania marketingowa, obejmująca przeróżne obszary marketing mix, w tym przede wszystkim PR, online, OOH, Radio i działania BTL.

Rozpoczynając kampanię towarzyszącą Euro 2021, TCL Europe chce zachęcić widzów do zapre-zentowania ich własnej klasy w wyjątkowym TCL Display Greatness Challenge. TCL skonfrontuje swoich piłkarskich ambasadorów z użytkownikami sprzętu tej marki w grze Fortnite. To wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich fanów sportu i gier będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem stale rozwijającej się platformy streamingowej Twitch, dostępnej na telewizorach TCL Android TV.

Aby dołączyć do wyzwania, użytkownicy będą musieli wziąć udział w konkursie organizowanym na Twitchu przez sześciu kultowych graczy, skupiających wokół siebie ogromne społeczności fa-nów. Będzie to wielka konfrontacja z czatami, rozmowami, nagrodami ufundowanymi przez TCL oraz interakcjami z fanami. Każda szóstka streamerów ogłosi niebawem datę tego wydarzenia j.

Sport łączy ludzi i jest dla wszystkich źródłem motywacji, aby dążyć do osiągnięcia najwyższych standardów doskonałości, podobnie jak TCL dąży do jak najwyższej jakości wyświetlania (Display Greatness). Cieszymy się, że możemy dostarczyć wszystkie to nowe produkty i rozpocząć kampanię marketingową tuż przed Euro 2021– zapowiada Magdalena Chodkiewicz, marketing manager w TCL Polska.