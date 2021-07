Największe transfery dopiero nadchodzą? Chelsea, Real Madryt i Manchester City w natarciu

Trwające okienko transferowe przebiega dotąd dość spokojnie, ale czy to tylko cisza przed burzą? Lada dzień może dojść do podwójnego rekordu transferowego w Premier League, a Real Madryt jest gotowy, by wykupić gwiazdę Paris Saint-Germain.

W sierpniu Królewscy ruszą po Kyliana Mbappe - informuje dziennik „L’Équipe”, który zapewnia, że Los Blancos mają odłożone 200 milionów euro na transfer Francuza. Na Santiago Bernabeu od jakiegoś czasu trwa wyprzedaż, a z klubem mogą pożegnać się jeszcze Luka Jović czy Martin Ødegaard. Odejście Raphaëla Varane’a do Manchesteru United i Sergio Ramosa do PSG poprawiło też sytuację płacową w stolicy Hiszpanii - obaj obrońcy w sumie zarabiali 20 milionów euro. A wspomniana kwota praktycznie pokryje koszty pensji Mbappe. W plotkach dotyczących transferu Francuza z dnia na dzień pojawia się coraz więcej konkretów, więc hitowy transfer staje się coraz bardziej prawdopodobny.