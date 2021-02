Największe katastrofy naturalne w Polsce: zima stulecia, powodzie, huragany. Tak walczyliśmy z żywiołem (archiwalne zdjęcia)

Tak się internet śmieje z "Bestii ze Wschodu"! Mróz, burze śnieżne i "efekt morza". Oto najlepsze śmieszne obrazki

Najlepsze MEMY o srogiej zimie! Mróz, zamiecie i 30-stopniowe mrozy? W sieci pojawiała się informacja o powracającej "Bestii ze Wschodu". Jak wygląda sytuacja? Pojawił się śnieg i w niektórych rejonach kraju duży mróz. Notuje się już ponad 20 stopni na mrozie w kilku miejscach w Polsce. Do tematu mroźnej zimy odnieśli się także internauci, którzy w memach przedstawili swój punkt widzenia, a wszystko to w zabawnej formie! Te memy rozśmieszą Was do łez! Lubicie taką pogodę? Zobaczcie memy!