Największe Fake Newsy 2018 roku. Lotnisko im. Kaczyńskiego, ukraiński prowokator i Morawiecki negocjujący wejście do UE

Fake newsy są dziś już nierozłączną częścią życia, nie tylko politycznego. Zdecydowanie najwięcej tego typu treści pojawia się w internecie, ale nierzadko są one również rozpowszechniane przez inne środki masowego przekazu, głównie telewizję. Nie trzeba jednak być regularnym obserwatorem życia politycznego, by raz na jakiś czas natknąć się na fake newsa.

W związku z trwającą właściwie od początku 2018 roku „prekampanią” wyborczą, oraz właściwą kampanią do wyborów samorządowych, która właśnie wystartowała, wśród największych politycznych fake newsów 2018 roku dominują te, związane z wyborami. A że najwięcej emocji wzbudzają wybory na prezydenta Warszawy, to są to fake newsy z obozu Rafała Trzaskowskiego albo Patryka Jakiego.

W ostatnim czasie nie brakowało jednak również fałszywek związanych z Jarosławem Kaczyńskim, czy Mateuszem Morawieckim. Oto nasz wybór największych fake newsów od 1 stycznia do 26 sierpnia 2018 roku.