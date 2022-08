Największe derby świata w czasach koronawirusa. FK Mińsk grał z Dinamem

To trafienie Romana Gribovskiego. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w pierwszej minucie za sprawą Khvashchinskiego, ale poniższy gol był kropką nad i. FK Mińsk prowadził w derbach z Dinamem 3:0

Mimo że od 59. minuty goście grali w osłabieniu, to w 77. minucie dali sygnał do odrabiania strat. Tutaj pewnie rzut karny (słusznie podyktowany) wykorzystał Evgeniy Shikavka.

Może nie było tłumów, ale mecz był rozgrywany normalnie, widać spore grupki kibiców. Kilka dni temu ciekawej wypowiedzi udzielił Aleksander Hleb, chyba najpopularniejszy białoruski piłkarz XXI w. - Gdy NHL jest lokaut - większość znakomitych hokeistów idzie grać do ligi rosyjskiej. Tak samo mogłyby zrobić gwiazdy światowej piłki i spróbować się na Białorusi. Lionel Messi i Cristiano Ronaldo mogliby spróbować - mówił w rozmowie z The Sun były gracz Arsenalu i FC Barcelona.

- Staram się być ostrożny i przechodzimy kwarantannę, ale jak wychodzę do sklepu, to widzę tłumy na mieście i w restauracjach. Nie wiem na co czekają władze. Na pewno na rozwój sytuacji. Nie rozumiem najbardziej, dlaczego ludzie na Białorusi ignorują ten problem - dodał Hleb.