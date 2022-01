„Największa koncentracja wojsk w Europie od dekad”. Rosja krytykowana w ONZ Grzegorz Kuczyński

W pobliżu granicy z Ukrainą jest już ponad 100 tys. Rosjan. Ambasador USA ostrzegła, że kolejne 30 tys. może znaleźć się na Białorusi fot. MIL.RU

Przedstawiciele USA i Wielkiej Brytanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ostro skrytykowali politykę Rosji wobec Ukrainy. Oboje podkreślali, że ruchy rosyjskich wojsk to największa od dekad taka mobilizacja sił zbrojnych w Europie. Ambasador Rosji odpowiadał, że to sprawa wewnętrzna jego kraju, a tak w ogóle, to nawet prezydent Ukrainy bagatelizuje militarne zagrożenie ze strony Moskwy.