Największa bitwa z bolszewikami na Mazurach po 1945 r. - Ubecy krzyczeli: „Miejsce bandziorów jest w bagnie”

Bolszewicy użyli w walce tankietek, lekkich wozów bojowych - wydawało im się, że w ciągu dwóch, najwyżej trzech godzin, zmiotą z powierzchni ziemi naszych żołnierzy. Jednak plan unicestwienia oddziału kpt. „Burego” nie powiódł się – schronienia udzieliła żołnierzom mazurska puszcza.

Podczas walki zginęło około dwudziestu partyzantów, dokładne straty po obu stronach nigdy nie zostały ustalone. Po bitwie 3. Brygada Wileńska NZW musiała wycofać się na Podlasie. W ten sposób zakończył się rajd po Prusach Wschodnich, podczas którego partyzanci zajęli na dwa dni miasteczko Wydminy i wywiesili biało – czerwoną flagę.

Ta bitwa z bolszewią właściwie nadal trwa. To bitwa o pamięć o kpt. Romualdzie Rajsie, jego podkomendnych i wielu innych Żołnierzach Wyklętych; o to, kto był po 1944 r. bohaterem, a kto zdrajcą; o to, kto dzisiaj zasługuje na szacunek, a kto powinien być potępiony; gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo; czy Polska będzie niepodległym państwem, czy kolonią. III RP, wzorem PRL, wolała przemilczać zbrodnie komunistycznych oprawców, choćby Stefana Michnika, a znieważać zasłużonego dla polskiej wolności kpt. „Burego”.