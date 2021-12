Najważniejszy jest dobry plan. Przygotowania do świąt nie muszą być koszmarem

Umówmy się, wcale nie jest fajnie. Ciemno robi się tuż po godz. 16.00, rano musimy drapać szyby samochodów, na domiar złego szaleje pandemia i kiedy wydawało się, że oswoiliśmy już Deltę, pojawił się Omikron, nowy wariant koronowiusa, o którym wciąż wiemy mniej niż więcej. Jesteśmy zmęczeni, rozdrażnieni, mamy wszystkiego dość. A tu jeszcze święta!

- To że jest nam ciężko i że będzie nam trudno w związku z utrudnieniami, jakie mogą z nami na długo zostać, to nasza rzeczywistość. Mamy prawo, żeby się chwilę na to pozłościć, można chwilę ponarzekać, bo narzekanie rozładowuje napięcie, natomiast nie ma sensu robić tego długo, bo narzekanie i złoszczenie się w dłuższej perspektywie nie jest konstruktywne. Ono nam zabiera energię. A to, co mamy teraz najcenniejszego i co jest naszą jedną z największych broni, to właśnie nasza energia. Trzeba bardzo, bardzo dbać o energię psychofizyczną - mówiła mi swego czasu psycholog Maria Rotkiel.