Najważniejsze informacje UOKiK (28.09.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny o narzędziu informatycznym wykorzystującym sztuczną inteligencję do wykrywania klauzul niedozwolonych ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/5gsiJO8jh2

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego narzędzia w #UOKiK planowane jest do końca 2⃣0⃣2⃣2⃣ r. 🕑Prace konkursowe w I etapie można składać do 19.10.2021 do godz. 16.00. Szczegóły konkursu ➡️ https://t.co/JiwpZKGryu https://t.co/L5hpV1aPxf