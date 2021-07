Najważniejsze informacje UOKiK (27.07.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Konsumenci zgłaszają swoje wakacyjne problemy także do działającego przy #UOKiK @ECCPoland, które pomaga w sporach z przedsiębiorcami z innych państw UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Islandii. Od maja takich spraw było ok. 250. https://t.co/CqHAGdgbvx

Od maja były znoszone obostrzenia związane z pandemią, co ułatwiło #podróże. Konsumenci skarżyli się do #UOKiK najczęściej na biura podróży, które w ostatniej chwili zmieniały miejsce wylotu czy hotel na oddalony od plaży. Były też sygnały o mylącej prezentacji cen w internecie. https://t.co/0VnNoRo6Eh

#UOKiKtestuje: Przedsiębiorcy niekiedy deklarują na opakowaniu, ile czasu produkt utrzymuje temperaturę zawartości i w jakich warunkach. Zwróć na to uwagę jeszcze przed zakupem, aby odpowiednio dostosować właściwości kubka do twoich potrzeb. Świadomie podejmuj decyzje zakupowe. https://t.co/VhFtbYyBwD

Jakie grzechy mają na sumieniu właściciele polskich barów i restauracji? Jakie my, konsumenci mamy prawa w lokalach gastronomicznych? 📣 Na te pytania odpowie Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK w jutrzejszym wydaniu @pytanie_na śniadanie. Zapraszamy! https://t.co/rHoYTNO59A

#UOKiK chce wspierać konsumentów w decyzjach zakupowych. W jaki sposób #kubkitermiczne radzą sobie z utrzymywaniem temperatury napoju, jak funkcjonalne jest ich zamknięcie oraz czy są szczelne i wytrzymałe na upadki – sprawdziliśmy to! 🔗 https://t.co/GJWDlEXIrK ⬇️⬇️⬇️ https://t.co/KAXQ2p5yYR

Nie wszyscy producenci informują o parametrach, które z punktu widzenia konsumenta są niezbędne do podjęcia optymalnej decyzji o zakupie produktu. Kontynuujemy zatem edukacyjny cykl badań „UOKiK testuje” i tym razem bierzemy pod lupę kubki termiczne. 🔗 https://t.co/fbsVlrfIpP https://t.co/XAXnC3oTHa

Pracownicy laboratorium #UOKiK w Bydgoszczy przebadali 10 modeli kubków termicznych. To kontynuacja cyklu badań #UOKiKtestuje, które służą wspieraniu decyzji konsumenckich. 🔹230 testów 🔹900 wyników 🔗 Pobierz raport ➡️ https://t.co/P8qkZZu6CA https://t.co/GUwgG3UuDU

Obchodzimy dziś #DzieńBezpiecznegoKierowcy! #UOKiK wraz z #InspekcjaHandlowa dba o jakość paliwa, które tankujesz do swojego baku. Aktualne wyniki kontroli są na stronie https://t.co/e6BAWppsIV, a od czerwca 2021 roku paliwo dobrej jakości sprawdzisz w aplikacji @yanosikpl. https://t.co/izZGZMxqKo

#KontrolaInwestycji Przejęcie ważnych polskich spółek bez złożenia zawiadomienia lub pomimo sprzeciwu Prezesa #UOKiK jest nieważne z mocy prawa. Grozi za to kara finansowa do 50 mln zł i pozbawienia wolności do 5 lat. https://t.co/dxzTOerSTJ