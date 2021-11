Najważniejsze informacje UOKiK (26.11.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

26.11.2021 na profilu UOKiK pojawi艂 si臋 tweet: "馃敶Rozpocz臋li艣my webinar UOKiK i @ECCPoland: Black Friday - VADEMECUM 艂owc贸w okazji.Ogl膮daj nas i zadaj pytanie w oknie czatu obok transmisji. 馃槈鈻讹笍. ".

UOKiK, czyli Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla ka偶dego z nas. Dotycz膮 one praw i obowi膮zk贸w obu stron transakcji, ostrze偶e艅 o produktach, kt贸re zosta艂y wycofane, bo mog膮 by膰 niebezpieczne. Pojawiaj膮 si臋 tu r贸wnie偶 informacje o aktualnych konkursach. 艢led藕 z nami profil i b膮d藕 zawsze na bie偶膮co. Najnowsze wiadomo艣ci UOKiK - 26.11.2021

馃敶Rozpocz臋li艣my webinar UOKiK i @ECCPoland:

Black Friday - VADEMECUM 艂owc贸w okazji. Ogl膮daj nas i zadaj pytanie w oknie czatu obok transmisji. 馃槈 鈻讹笍https://t.co/5lnihsanpb

Co roku otrzymujemy skargi od konsument贸w, kt贸rzy dali si臋 z艂apa膰 w sid艂a promocji 鈥 dotycz膮 one https://t.co/FpNwO5Gy2D. 偶onglowania cenami. Tego typu dzia艂ania mog膮 stanowi膰 nieuczciwe praktyki rynkowe.

Konsumencie, Ty masz 艂apa膰 okazje, nie one Ciebie! Obejrzyj webinar UOKiK i @ECCPoland: 鈥濨lack Friday 鈥 VADEMECUM 艁OWCY OKAZJI鈥.

Realne problemy konsument贸w, czerwone flagi e-zakupow oraz edukacyjne symulatory zakupowe 鈥 ogl膮daj nas dzi艣 o godz. 10.00, 鈻讹笍https://t.co/9Q5A28pnLK https://t.co/ZyQkknjzpi

#BlackFriday. Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny b臋dzie go艣ciem na antenach @TelewizjaPolsat i @PolsatNewsPL Zapraszamy do ogl膮dania馃摵w pi膮tek o godz. 6:45 https://t.co/rGS7QYeQ3C

Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny b臋dzie dzi艣 (czwartek) go艣ciem @RadiowaTrojka w audycji "Bardzo wa偶ny program europejski". Zach臋camy do s艂uchania - mi臋dzy godz. 17.30 a 18.00 https://t.co/sLleHIpBAj

Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny bierze udzia艂 w spotkaniu szef贸w organ贸w antymonopolowych Europejskiej Sieci Konkurencji https://t.co/EFmr6purfa

Trwaj膮 uzgodnienia mi臋dzyresortowe w sprawie nowelizacji przepis贸w dotycz膮cych zator贸w p艂atniczych. Zobacz komentarz Prezesa #UOKiK Tomasza Chr贸stnego 猡碉笍猡碉笍猡碉笍 https://t.co/z4jUSiRl1V

Decyzje Prezesa #UOKiK w sprawie zator贸w p艂atniczych. Trzy sp贸艂ki - Silekol, E003B7 i Procam Polska - unikn臋艂y sankcji. Suma nale偶no艣ci, kt贸rych nie otrzyma艂y lub otrzyma艂y z op贸藕nieniem, przewy偶sza艂a sum臋 zobowi膮za艅, kt贸rych same nie zap艂aci艂y lub zap艂aci艂y z op贸藕nieniem 猡碉笍猡碉笍猡碉笍 https://t.co/PvinaasnHB

Prezes UOKiK Tomasz Chr贸stny wyda艂 kolejne decyzje w sprawach zator贸w p艂atniczych. Na艂o偶y艂 ponad 313 tys. z艂 kary na sp贸艂k臋 Exide Technologies oraz odst膮pi艂 od na艂o偶enia sankcji finansowych na trzech przedsi臋biorc贸w. Szczeg贸艂y鉃★笍https://t.co/hfnwbKlrE2 https://t.co/lIWHz83arq

Pu艂apki czy okazje? Jak kupowa膰 m膮drze? Na co zwr贸ci膰 uwag臋 podczas wyprzeda偶y? Jak zweryfikowa膰 e-sklep? Na te i inne pytania odpowiedz膮 eksperci podczas webinaru 鈥濨lack Friday - VADEMECUM 艁OWC脫W OKAZJI鈥 猡碉笍

馃棑锔26 listopada o godz. 10

#BlackFriday https://t.co/pqgss7CCka

Konsumencie, zanim we藕miesz po偶yczk臋, dok艂adnie przeczytaj umow臋 i wszystkie za艂膮czniki do niej. Policz, ile zap艂acisz odsetek i pozosta艂ych koszt贸w. Sprawd藕, czy nie przekraczaj膮 one dozwolonych limit贸w https://t.co/AYaxKwfLfa

Ostrzegam konsument贸w, aby uwa偶nie czytali umowy po偶yczkowe przed podpisaniem i nie zgadzali si臋 na fikcyjny leasing. W konsekwencji takich um贸w mog膮 p艂aci膰 bardzo wysokie raty 鈥 m贸wi Tomasz Chr贸stny, Prezes #UOKiK https://t.co/HzTyoxheEF

Podejrzewamy, 偶e umowy leasingu zawierane z firmami po偶yczkowymi albo podmiotami z nimi powi膮zanymi s膮 pr贸b膮 obej艣cia przepis贸w dotycz膮cych kredytu konsumenckiego 鈥 m贸wi Tomasz Chr贸stny, Prezes #UOKiK https://t.co/uexKCvoWrS

Do #UOKiK trafiaj膮 skargi konsument贸w, kt贸rzy zamiast umowy #po偶yczki nie艣wiadomie podpisali umow臋 leasingu zwrotnego sprz臋tu AGD, kt贸ry wcze艣niej rzekomo sprzedali firmie udzielaj膮cej finansowania. Koszty takiego leasingu mog膮 by膰 wy偶sze ni偶 po偶yczki https://t.co/vrNtbTeNLz

Potrzebujesz #po偶yczki, a firma daje ci do podpisania umow臋 leasingu zwrotnego np. na lod贸wk臋? Uwa偶aj na koszty. Prezes #UOKiK Tomasz Chr贸stny wszcz膮艂 post臋powania wyja艣niaj膮ce w sprawie trzech firm prowadz膮cych tak膮 dzia艂alno艣膰. Wi臋cej: https://t.co/8N2Z1ieyBO https://t.co/UvAVbKnjh5

W zwi膮zku z transformacj膮 cyfrow膮 mamy bardzo du偶o do zrobienia. Na pocz膮tek musimy si臋 upewni膰, czy prawo konsumenckie w pe艂ni nad膮偶a za rzeczywisto艣ci膮 - m贸wi艂 podczas Dialogu Konsumenckiego w Polsce Didier Reynders, Komisarz ds. Sprawiedliwo艣ci w Komisji Europejskiej https://t.co/NbN1OE9A7z

On the digital front there is so much to do. For start we need to make sure that consumer law is fully up to date - said Didier Reynders, Commissioner for Justice at @EU_Commission during Consumer Dialogue in Poland https://t.co/80M1MuUTxg

This digital revolution is going much faster that anybody has anticipated. It is touching everynone, not only in macro dimension, but also with regards to everyday life - said Tomasz Chr贸stny, President of UOKiK during Consumer Dialogue

@EU_Commission https://t.co/DxdhNZWY4p

Dialog konsumencki w Polsce. Trwa dyskusja "Jak konsument mo偶e by膰 g艂贸wnym aktorem w zielonej transformacji?"

Consumer dialogue in Poland. Discussion: "How can the consumer be a key player in the green transition?" https://t.co/iJq48iQvNm

W ramach Dialogu Konsumenckiego w Polsce trwa dyskusja o ochronie konsument贸w w szybko zmieniaj膮cym si臋 艣wiecie cyfrowym https://t.co/m4zYSN38RX

