Najważniejsze informacje UOKiK (24.11.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco. Najnowsze wiadomości UOKiK - 24.11.2021

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Nałożył ponad 313 tys. zł kary na spółkę Exide Technologies oraz odstąpił od nałożenia sankcji finansowych na trzech przedsiębiorców. Szczegóły➡️https://t.co/hfnwbKlrE2 https://t.co/lIWHz83arq

Pułapki czy okazje? Jak kupować mądrze? Na co zwrócić uwagę podczas wyprzedaży? Jak zweryfikować e-sklep? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas webinaru „Black Friday - VADEMECUM ŁOWCÓW OKAZJI” ⤵️

🗓️26 listopada o godz. 10

▶️ https://t.co/08lZMbWPXo

#BlackFriday https://t.co/pqgss7CCka

Konsumencie, zanim weźmiesz pożyczkę, dokładnie przeczytaj umowę i wszystkie załączniki do niej. Policz, ile zapłacisz odsetek i pozostałych kosztów. Sprawdź, czy nie przekraczają one dozwolonych limitów https://t.co/AYaxKwfLfa

Ostrzegam konsumentów, aby uważnie czytali umowy pożyczkowe przed podpisaniem i nie zgadzali się na fikcyjny leasing. W konsekwencji takich umów mogą płacić bardzo wysokie raty – mówi Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/HzTyoxheEF

Podejrzewamy, że umowy leasingu zawierane z firmami pożyczkowymi albo podmiotami z nimi powiązanymi są próbą obejścia przepisów dotyczących kredytu konsumenckiego – mówi Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/uexKCvoWrS

Do #UOKiK trafiają skargi konsumentów, którzy zamiast umowy #pożyczki nieświadomie podpisali umowę leasingu zwrotnego sprzętu AGD, który wcześniej rzekomo sprzedali firmie udzielającej finansowania. Koszty takiego leasingu mogą być wyższe niż pożyczki https://t.co/vrNtbTeNLz

Potrzebujesz #pożyczki, a firma daje ci do podpisania umowę leasingu zwrotnego np. na lodówkę? Uważaj na koszty. Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie trzech firm prowadzących taką działalność. Więcej: https://t.co/8N2Z1ieyBO https://t.co/UvAVbKnjh5

W związku z transformacją cyfrową mamy bardzo dużo do zrobienia. Na początek musimy się upewnić, czy prawo konsumenckie w pełni nadąża za rzeczywistością - mówił podczas Dialogu Konsumenckiego w Polsce Didier Reynders, Komisarz ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej https://t.co/NbN1OE9A7z

On the digital front there is so much to do. For start we need to make sure that consumer law is fully up to date - said Didier Reynders, Commissioner for Justice at @EU_Commission during Consumer Dialogue in Poland https://t.co/80M1MuUTxg

This digital revolution is going much faster that anybody has anticipated. It is touching everynone, not only in macro dimension, but also with regards to everyday life - said Tomasz Chróstny, President of UOKiK during Consumer Dialogue

Dialog konsumencki w Polsce. Trwa dyskusja "Jak konsument może być głównym aktorem w zielonej transformacji?"

Consumer dialogue in Poland. Discussion: "How can the consumer be a key player in the green transition?" https://t.co/iJq48iQvNm

W ramach Dialogu Konsumenckiego w Polsce trwa dyskusja o ochronie konsumentów w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym https://t.co/m4zYSN38RX

Consumer dialog in Poland. The discussion "Consumer protection in digital world" is in progress. Watch stream live: https://t.co/JjhyXnpVfs

Cyfrowa rewolucja przebiega dużo szybciej niż ktokolwiek był stanie przewidzieć, dotyka każdego z nas nie tylko w skali makro, ale też w naszej codzienności. Pandemia tylko przyspieszyła te procesy, także te związane z zieloną transformacją - mówił Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/j16Tl4B3I0

Zrównoważona konsumpcja i produkcja, prawo do naprawy, eliminowanie niebezpiecznych produktów, cyfryzacja gospodarki – o tym mówi Didier Reynders - Komisarz ds. Sprawiedliwości w @EU_Commission podczas #DialogKonsumencki. ▶️ Oglądaj transmisję: https://t.co/A6RyDWWbhF

The meeting of President of #UOKiK Tomasz Chróstny and Didier Reynders, Commissioner for Justice at the @EU_Commission, is in progress. They are speaking about consumer policy.

At 3 p.m. we encourage you to watch the live stream from The Consumer Dialogue https://t.co/bsokLpJ1Fn

Trwa spotkanie bilateralne Prezesa #UOKiK Tomasza Chróstnego i Didier Reyndersa - Komisarza ds. Sprawiedliwości w @EU_Commission. Tematem jest polityka konsumencka.

A już za chwilę - o godz. 15 - zapraszamy na Dialog Konsumencki https://t.co/oeG1vRjcjZ

Discussions during the Consumer Dialogue will focus on two important issues: consumer protection in the digital world and how can the consumer be a key player in the green transition.

Już o godz. 15 zacznie się dialog konsumencki. Dyskusje będą się koncentrować wokół dwóch ważnych kwestii: ochrony konsumentów w świecie cyfrowym oraz ich roli w zielonej transformacji.

Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK: - Wspólnie z KE chcemy zapewnić polskim konsumentom, którzy coraz częściej dokonują transakcji przez internet, równie wysoki poziom ochrony jak w przypadku korzystania z tradycyjnych kanałów sprzedaży i dostosować przepisy do transformacji cyfrowej https://t.co/DP5jNQTQQD

