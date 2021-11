Najważniejsze informacje UOKiK (23.11.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

23.11.2021 na profilu UOKiK pojawił się tweet: "Potrzebujesz #pożyczki, a firma daje ci do podpisania umowę leasingu zwrotnego np. na lodówkę? Uważaj na koszty. Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie trzech firm prowadzących taką działalność. Więcej: . ".

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco. Najnowsze wiadomości UOKiK - 23.11.2021

Potrzebujesz #pożyczki, a firma daje ci do podpisania umowę leasingu zwrotnego np. na lodówkę? Uważaj na koszty. Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowania wyjaśniające w sprawie trzech firm prowadzących taką działalność. Więcej: https://t.co/8N2Z1ieyBO https://t.co/UvAVbKnjh5

W związku z transformacją cyfrową mamy bardzo dużo do zrobienia. Na początek musimy się upewnić, czy prawo konsumenckie w pełni nadąża za rzeczywistością - mówił podczas Dialogu Konsumenckiego w Polsce Didier Reynders, Komisarz ds. Sprawiedliwości w Komisji Europejskiej https://t.co/NbN1OE9A7z

On the digital front there is so much to do. For start we need to make sure that consumer law is fully up to date - said Didier Reynders, Commissioner for Justice at @EU_Commission during Consumer Dialogue in Poland https://t.co/80M1MuUTxg

This digital revolution is going much faster that anybody has anticipated. It is touching everynone, not only in macro dimension, but also with regards to everyday life - said Tomasz Chróstny, President of UOKiK during Consumer Dialogue

@EU_Commission https://t.co/DxdhNZWY4p

Dialog konsumencki w Polsce. Trwa dyskusja "Jak konsument może być głównym aktorem w zielonej transformacji?"

Consumer dialogue in Poland. Discussion: "How can the consumer be a key player in the green transition?" https://t.co/iJq48iQvNm

W ramach Dialogu Konsumenckiego w Polsce trwa dyskusja o ochronie konsumentów w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym https://t.co/m4zYSN38RX

Consumer dialog in Poland. The discussion "Consumer protection in digital world" is in progress. Watch stream live: https://t.co/JjhyXnpVfs

Cyfrowa rewolucja przebiega dużo szybciej niż ktokolwiek był stanie przewidzieć, dotyka każdego z nas nie tylko w skali makro, ale też w naszej codzienności. Pandemia tylko przyspieszyła te procesy, także te związane z zieloną transformacją - mówił Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/j16Tl4B3I0

Zrównoważona konsumpcja i produkcja, prawo do naprawy, eliminowanie niebezpiecznych produktów, cyfryzacja gospodarki – o tym mówi Didier Reynders - Komisarz ds. Sprawiedliwości w @EU_Commission podczas #DialogKonsumencki. ▶️ Oglądaj transmisję: https://t.co/A6RyDWWbhF

The meeting of President of #UOKiK Tomasz Chróstny and Didier Reynders, Commissioner for Justice at the @EU_Commission, is in progress. They are speaking about consumer policy.

At 3 p.m. we encourage you to watch the live stream from The Consumer Dialogue https://t.co/bsokLpJ1Fn

Trwa spotkanie bilateralne Prezesa #UOKiK Tomasza Chróstnego i Didier Reyndersa - Komisarza ds. Sprawiedliwości w @EU_Commission. Tematem jest polityka konsumencka.

A już za chwilę - o godz. 15 - zapraszamy na Dialog Konsumencki https://t.co/oeG1vRjcjZ

Discussions during the Consumer Dialogue will focus on two important issues: consumer protection in the digital world and how can the consumer be a key player in the green transition.

Start at 3 p.m. Follow the live stream:

https://t.co/sn6fG4ynek

Password: 221121

@EU_Commission https://t.co/GLnqdpL7qx

Już o godz. 15 zacznie się dialog konsumencki. Dyskusje będą się koncentrować wokół dwóch ważnych kwestii: ochrony konsumentów w świecie cyfrowym oraz ich roli w zielonej transformacji.

Zachęcamy do śledzenia transmisji: https://t.co/sn6fG4ynek

Password: 221121 https://t.co/ifbX4KJJWI

Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK: - Wspólnie z KE chcemy zapewnić polskim konsumentom, którzy coraz częściej dokonują transakcji przez internet, równie wysoki poziom ochrony jak w przypadku korzystania z tradycyjnych kanałów sprzedaży i dostosować przepisy do transformacji cyfrowej https://t.co/DP5jNQTQQD

Today, there is the Consumer Dialogue in Poland attended by Didier Reynders, Commissioner for Justice at @EU_Commission and Tomasz Chróstny, President of #UOKiK. We encourage you to watch the live stream from 3 p.m. to 5:30 p.m. on YouTube https://t.co/sn6fG4ynek Password: 221121

Dziś w Dialogu Konsumenckim wezmą udział Didier Reynders, Komisarz ds. Sprawiedliwości w @EU_Commission oraz Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny.

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo na YouTube w godz. 15- 17.30: https://t.co/sn6fG4ynek Password: 221121

RT @wirtualnemedia: Influencerzy gwałtownie zaczęli oznaczać reklamy w social mediach https://t.co/DLA6fEPhW0

Transformacja ekologiczna i cyfrowa, a także odbudowa gospodarki po zakończeniu pandemii COVID-19 to wyzwania dla @EU_Commission i krajowych organów ochrony konsumentów na najbliższe 5 lat. Zobacz, jakie jeszcze priorytety wyznacza KE w „Nowym programie na rzecz konsumentów” ⤵️ https://t.co/aZyovKyo4f

How to protect consumers effectively in the digital world? How to provide consumers with the opportunity to consume sustainably for the benefit of the environment? Today, we discuss "New Consumer Agenda" prepared by @EU_Commission https://t.co/QBiGVef7HA

Jak zapewnić konsumentom skuteczną ochronę w świecie cyfrowym? Jak dać im szansę na zrównoważoną konsumpcję z korzyścią dla środowiska? Dziś dyskutujemy o „Nowym programie na rzecz konsumentów” przygotowanym przez @EU_Commission Więcej https://t.co/Q95dXZVslt https://t.co/zuvgBmztXL

ZOBACZ KONIECZNIE 21 najbardziej wkurzających zachowań klientów