Najważniejsze informacje UOKiK (19.08.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

NOWE Szokująca wystawa wraca do Wrocławia. Ludzkie zwłoki w nowym wydaniu [ZDJĘCIA]

To pierwsza publiczna wystawa dotycząca anatomii człowieka, którą dotąd obejrzało ponad 50 milionów osób na całym świecie. Prace prof. Gunthera von Hagens mieliśmy okazję zobaczyć na żywo 6 lat temu. We wrześniu 2021 r. przyjedzie do nas po raz kolejny, z nowymi eksponatami.