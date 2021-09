Najważniejsze informacje UOKiK (17.09.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

W trakcie trwania umowy kredytowej banki analizują relację wysokości kredytu pozostającego do spłaty do wartości mieszkania lub domu, które są jego zabezpieczeniem – określając współczynnik LtV. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym kredyt jest bardziej ryzykowny #PoliczNiePrzeliczSie https://t.co/QIXysweaDC

Martwi cię wzrost cen mieszkań? Co się może stać, kiedy weźmiesz kredyt, a wartość mieszkania spadnie? Czy można się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi sytuacjami, które mogą utrudnić spłatę rat kredytu? ➡️ https://t.co/EcPycfx2J8 #PoliczNiePrzeliczSie https://t.co/9nSs5Qnydv

Czy wiesz, ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? Bardziej opłaca się kupić pomidory pakowane czy te na wagę? Ser w opakowaniu 250 czy 500 gramów? Podpowiadamy, jak możesz porównać różne oferty. #ceny #zakupy https://t.co/HLfR35xeyE

Wyższe #ceny na rachunku dotyczyły prawie 5 proc. skontrolowanych produktów. Ponadto inspektorzy dokonali zakupu kontrolnego w 1050 punktach, aby sprawdzić, czy rzetelnie obsługują one swoich klientów. Wyższa należność była pobierana w 55 miejscach. https://t.co/qnzjW5sK8l

Inspekcja Handlowa na zlecenie #UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Błędy popełnił co drugi sprzedawca, a zastrzeżenia wzbudziło 14 proc. skontrolowanych produktów. Raport z kontroli ➡️ https://t.co/tZgh2N3dyD Lista przedsiębiorców ➡️ https://t.co/vZaEOUGtWq https://t.co/XLpkg2cFNN

Zastanawiasz się nad kupnem mieszkania? Martwi cię wzrost cen? Boisz się, że za chwilę nie dostaniesz kredytu? W kampanii "Policz i nie przelicz się!" #UOKiK radzi, na co zwrócić uwagę, kupując nieruchomość na #kredyt Czytaj więcej: https://t.co/lYmP4qQ58H #PoliczNiePrzeliczSie https://t.co/HwRElPsdBO

Komentarz Prezesa #UOKiK na temat praktyk klubów żużlowych: Przypominam, że kluby są przedsiębiorcami w rozumieniu polskiego oraz europejskiego prawa konkurencji. To oznacza, że decyzje i strategie co do współpracy z zawodnikami powinny podejmować indywidualnie i niezależnie. https://t.co/nvEhLeztOE