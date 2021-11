Najważniejsze informacje UOKiK (15.11.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

Stale poszukujemy rozwiązań, które w systemowy sposób przyczynią się do ochrony praw konsumentów, w tym szczególnie narażonych na oszustwa osób starszych. Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy konsumenckiej: 📞 801 440 220 lub 22 290 89 16 📧 [email protected] https://t.co/WFOh5Qj9TR

Do UOKiK co roku trafia kilkaset skarg na nieuczciwe praktyki przedsiębiorców. Seniorze, szczególnie uważaj na „teleoferty”, zawyżone ceny towarów czy podejrzane aukcje w internecie.

Czy przygotowałeś już samochód do zimy? Nie chodzi tylko o zmianę opon. Zadbaj, aby płyny do spryskiwaczy szyb i do chłodnic nie zamarzały w niskich temperaturach. W ramach kolejnego wydania #UOKiKtestuje sprawdziliśmy 8 marek płynów do spryskiwaczy.

