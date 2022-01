Najważniejsze informacje UOKiK (12.01.2022) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco.

Przedsiębiorcy ukarani w grudniu 2021 r. przez Prezesa #UOKiK w związku z pokazami handlowymi to: ❗️MAGFORTE z siedzibą w Łękach ❗️Panaceum Zdrowia z Jeleniej Góry ❗️HOMEXPERT z Gorzowa Wielkopolskiego ❗️GERIAMEDICA z Warszawy https://t.co/eR2s12QSsQ

Menedżer, który umyślnie dopuścił do nieuczciwych praktyk wobec konsumentów, powinien osobiście ponosić za to odpowiedzialność. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu 250 tys. zł kary na jedynego członka zarządu spółki MAGFORTE – mówi Tomasz Chróstny, Prezes #UOKiK https://t.co/wwHjPwkrzy

Po raz pierwszy Prezes #UOKiK ukarał menedżera odpowiedzialnego za doprowadzenie do naruszeń praw konsumentów. Sankcja dla członka zarządu spółki MAGFORTE, który umyślnie dopuścił do stosowania nieuczciwych praktyk na pokazach, to 2⃣5⃣0⃣ tys. zł https://t.co/ZEOUH5YF4l