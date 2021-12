Najważniejsze informacje UOKiK (10.12.2021) dla konsumentów. Co musisz wiedzieć?

10.12.2021 na profilu UOKiK pojawił się tweet: "RT @ECCPoland: @NilsBehrndt final message from „Sustainable consumption in e-commerce”#IGF2021 panel:„Look out for what information source…. ".

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie publikuje na Twitterze informacje istotne dla każdego z nas. Dotyczą one praw i obowiązków obu stron transakcji, ostrzeżeń o produktach, które zostały wycofane, bo mogą być niebezpieczne. Pojawiają się tu również informacje o aktualnych konkursach. Śledź z nami profil i bądź zawsze na bieżąco. Najnowsze wiadomości UOKiK - 10.12.2021

#UOKiK avec des partenaires de Grèce et d'Italie, soutiendra le Conseil de la concurrence au Maroc.⤵️ https://t.co/CxoFeSoiK8

#UOKiK wspólnie z partnerami z Grecji i Włoch będzie wspierał Urząd ds. Konkurencji w Maroku. ▶️ Celem projektu jest wzmocnienie systemu ochrony konkurencji oraz promowanie systemu prawnego UE ⤵️ https://t.co/IrEyy3X1fB

Biżuteria to świetny prezent pod choinkę. Wybierając ją, warto uwzględnić gust osoby, która ma ją znaleźć pod bożonarodzeniowym drzewkiem. 🎄 UOKiK podpowiada, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy takim zakupie. 🔗 Komunikat prasowy ➡️ https://t.co/o5bc1ER4Fw https://t.co/Y4VSLglLwV

UOKiK przygotował kilka najważniejszych zasad, którymi kieruj się przy wyborze zabawki. 🎄 Spraw dziecku radość, ale i zadbaj o jego bezpieczeństwo. #bezpiecznezabawki https://t.co/YoWGEjBba1

Rozpoczął się panel #UOKiK "Zrównoważona konsumpcja w e-handlu" na @igf_2021. Zapraszamy do oglądania transmisji ➡️https://t.co/CEmAGUMHBF https://t.co/FKAyeYV16l

Chcesz sprezentować bliskim na święta nowy telewizor? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy jego zakupie i przypominamy o zmianie systemu nadawania telewizji naziemnej.

📺 Nowy telewizor, aby służył obdarowanym w przyszłym roku, musi posiadać odpowiednie funkcje.

Nie wiesz co kupić w prezencie świątecznym? Rozważasz kosmetyk, a może cały zestaw? Zestawy często reklamowane są, jako okazje cenowe, sprawdź, czy te same kosmetyki kupione oddzielnie faktycznie kosztują więcej.🎄 https://t.co/guwuhYtCB6

Szukasz świątecznego prezentu? Zastanawiasz się nad kupnem kosmetyku? Wspólnie z portalem @kosmetyczni_pl podpowiadamy, na co zwrócić uwagę, aby prezent był trafiony i służył osobie obdarowanej. Czym się zatem kierować podczas wyboru? ⤵️ https://t.co/pPZ1nhI7oC

Drugi panel organizowany 10 grudnia przez #UOKiK na @igf_2021 będzie dotyczył używania sztucznej inteligencji do ochrony konsumentów. Początek o 15:05 ⤵️⤵️⤵️#IGF2021 https://t.co/13eap08hEk

Przypominamy o piątkowych panelach organizowanych przez #UOKiK podczas Szczytu Cyfrowego ONZ @igf_2021. Pierwszy z nich, poświęcony e-handlowi, już o 10:45 ⤵️⤵️⤵️#IGF2021 https://t.co/viPQ80ltj3

„Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” - to hasło kampanii Prezesa #UOKiK. Ma ona zwiększyć świadomość na temat naruszeń prawa konkurencji i zachęcić do przeciwdziałania im. Pracownicy firm mogą zawiadomić Urząd o niedozwolonych porozumieniach np. w ramach programu #Sygnalista https://t.co/dIgWAsG7bc

Prezes UOKiK o praktykach spółki Telego: Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. https://t.co/amb44Ss6E4

Przedstawiciele Telego odwiedzając konsumentów w domach podawali się za dotychczasowego operatora. Wskazywali, że przedstawiane do podpisu dokumenty dotyczą zmiany warunków umowy, a nie podpisania nowej. Nie zostawiali także konsumentom dokumentów. https://t.co/VHAmJVsxLV

Operator telefoniczny TeleGo wprowadzał konsumentów w błąd. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę kary o łącznej wartości prawie 8 mln złotych. Więcej informacji w komunikacie prasowym: https://t.co/nh3JXVDlAe https://t.co/39VcLO4i15

👉 https://t.co/nxHj5u4upt - na naszej stronie znajdziesz kalkulator, dzięki któremu wyliczysz orientacyjną wysokość rat kredytu hipotecznego. 🧐Sprawdź ➡️https://t.co/0SFgyiiemB

Podejrzewasz, że twoja firma bierze udział w zmowie cenowej lub przetargowej albo podzieliła rynek z konkurencją? Zawiadom #UOKiK. Możesz to zrobić anonimowo przez platformę dla sygnalistów. Na czas kampanii „Zmowa rynkowa? Daj sygnał!” uruchomiliśmy też infolinię 22 55 60 500 https://t.co/NE7jw8JACw

Zgodnie ze zobowiązaniem Benefit Systems dopuści przynajmniej jednego operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych do niektórych dużych klubów fitness. Ponadto spółka będzie musiała równo traktować kluby ubiegających się o nawiązanie współpracy w ramach programu Multisport ⤵️⤵️⤵️ https://t.co/kYzsQFRMAm

President of UOKiK Tomasz Chróstny obliged Benefit Systems, the operator of Multisport cards, to introduce measures to increase the level of competition in the fitness industry. Read more➡️https://t.co/UZtB3wJpfK https://t.co/22btWdBthz