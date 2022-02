Najważniejsza regulacja dotycząca Sił Zbrojnych RP. Szef MON wyjaśnia, kiedy ustawa o obronie ojczyzny będzie procedowana w Sejmie Lidia Lemaniak

Mariusz Błaszczak fot. Adam Jankowski / Polska Press

„Wojsko musi się zmieniać, dopasowywać do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa, wymogów gospodarczych, demograficznych, społecznych i prawnych. Dlatego połowa roku wydaje się być dobrym i realnym horyzontem na zakończenie prac i wdrożenie nowych regulacji. Wojsko Polskie dzięki temu będzie funkcjonować lepiej i nowocześniej. Jestem o tym przekonany” – mówi polskatimes.pl minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, pytany o to, kiedy ustawa o obronie ojczyzny trafi do Sejmu.