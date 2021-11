„Najważniejszą areną wojny hybrydowej jest propagandowa wojna medialna”. Rozmowa z wiceszefem MSWiA

Ofiarami ataku hybrydowego są też Litwa i Łotwa. Tymczasem kilka dni temu premier Litwy powiedziała, że „największy ciężar ataku hybrydowego, który prowadzony jest na wschodniej granicy Unii Europejskiej, spoczywa na Polsce”. Dlaczego tak się stało?

Niestety mogło się tak stać dlatego, że w Polsce białoruska propaganda trafia na podatny grunt. Mówię o tym z przykrością, ale w naszym kraju nie wszystkie siły polityczne mają poczucie zagrożenia, z jakim zmaga się w tej chwili polskie państwo. Część ugrupowań opozycyjnych – Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica – zachowuje się tak, jakby zapraszali tych nielegalnych migrantów do Polski. Tymczasem rząd mówi jasno, że nie będziemy przyjmować osób, które nielegalnie przekraczają granicę, a cała ta sytuacja jest ewidentną taktyką hybrydową Łukaszenki. To on steruje tym atakiem, a za sobą ma silnego protektora. Bagatelizowanie tej sprawy albo próba jej rozgrywania przez część polskiej opozycji sprawia, że choć nasza granica jest najlepiej strzeżona, jest też pod największą presją. Warto zauważyć, że sytuacja, która miała miejsce w Kuźnicy, jest kapitalnym przykładem tego, że najważniejszą areną wojny hybrydowej jest propagandowa wojna medialna. Szturm nastąpił przecież przy pełnym słońcu, w dobrej aurze, a nie w nocy. Dlaczego? Ponieważ reżim białoruski chciał publikować nagrania kobiet i płaczących dzieci, konfrontując je ze szpalerem różnych polskich służb, w pełnym rynsztunku broniących granicy. Plan Łukaszenki jednak się nie powiódł, a świat zobaczył zupełnie inny obraz – młodych, agresywnych mężczyzn, szturmujących naszą granicę przy użyciu niebezpiecznych narzędzi.