Najszybszy człowiek świata zakażony, Usain Bolt chory na COVID-19?

Jak podają angielskie media, Usain Bolt przeszedł badania kilka dni po swoich 34. urodzinach i czeka na wyniki. Teraz były sprinter przebywa w izolacji. Ponoć na imprezie urodzinowej Jamajczyka byli obecni skrzydłowy Manchesteru City Raheem Sterling, piłkarz Bayeru Leverkusen Leon Bailey, oraz jeden z najlepszych krykiecistów świata Chris Gayle.

Bolt od 2017 roku jest na sportowej emeryturze. Właśnie wtedy, w Londynie, wystartował w ostatnich mistrzostwach świata. Przez moment próbował swoich sił w piłce nożnej. Dostał szansę gry w australijskim Central Coast Mariners, ale po 12 spotkaniach postanowił zakończył karierę. W ramach akcji promocyjnych firmy Puma - wziął nawet udział w treningach z drużyną Borussii Dortmund.

Bolt to przede wszystkim legenda lekkiej atletyki ośmiokrotny mistrz olimpijski w sprincie i jedenastokrotny mistrz świata. To wciąż do niego należy rekord świata w biegu na 100 m. W MŚ w Berlinie w 2009 r. "setkę" pokonał w czasie 9,58 s.