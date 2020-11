Najstarsze zdjęcia lotnicze Polski: tak wyglądał kraj tuż po wojnie. Jak zmieniły się miasta w ciągu 75 lat? Porównaj zdjęcia

Alisha Lehmann to śliczna piłkarka West Ham United, która więcej zarabia na Instagramie

Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Alisha Lehmann - tak wygląda reprezentacyjne podium Szwajcarii, jeśli chodzi o liczbę obserwujących na Instagramie. Obecność pomocników Liverpoolu (2,6 mln obserwujących) i Arsenalu (2 mln) zapewne nikogo nie dziwi. Natomiast trzecia osoba to piłkarska West Ham United, której konto śledzi 1,6 mln użytkowników! 21-letnia napastniczka nie ukrywa, że zarobki w piłce nożnej dają jej możliwość "normalnego" życia. Więcej zarabia bowiem jako influenserka na popularnym portalu społecznościowym, na którym przybliża również jej wspólne życie z piłkarką Ramoną Bachmann. Obie do niedawna mieszkały razem w Londynie, bo partnerka Lehmann grała w Chelsea. Latem przeniosła się jednak do Paris Saint-Germain i parze pozostały wielogodzinne połączenia wideo. Zobacz zdjęcia ślicznej blondynki, która w polu karnym rywalek nie ma skrupułów.