"Najpoważniejszy problem Borisa Johnsona". Premier Wielkiej Brytanii znów przyłapany na łamaniu restrykcji

ITV opublikowała e-mail wysłany przez prywatnego sekretarza Johnsona, Martina Reynoldsa do ponad stu pracowników Downing Street, w którym zachęca ich, by skorzystali z ładnej pogody i przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera. Miało ono miejsce 20 maja 2020 r., w czasie gdy restrykcje covidowe zezwalały na spotykanie się na świeżym powietrzu z maksymalnie jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego.

Jak podaje ITV, ostatecznie na spotkanie przyszło ok. 40 osób, w tym, co kluczowe – Johnson i jego ówczesna narzeczona, a obecnie żona. Fakt, że takie spotkanie miało miejsce, po raz pierwszy na swoim blogu ujawnił w piątek były główny doradca Johnsona, Dominic Cummings, który po tym jak pod koniec 2020 r. wskutek wewnętrznej próby sił na Downing Street został zmuszony do odejścia, stał się nieprzejednanym krytykiem szefa rządu. Ale cytowany przez ITV mail jest konkretnym, trudnym do obalenia dowodem.