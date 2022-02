Najpierw Macron, potem Scholz. Putin czeka na Kremlu

Emmanuel Macron spotka się w Rosji z Władimirem Putinem, by we wtorek polecieć na Ukrainę do Wołodymyra Zełenskiego. Oczywiście głównym tematem rozmów będzie konflikt rosyjsko-ukraiński - podała agencja Reutera, powołując się na Pałac Elizejski. W czwartek francuski prezydent rozmawiał telefonicznie z Putinem i Zełenskim. Rozmowy miały na celu „poczynienie postępów” w sprawie statusu regionu Donbasu i rozładowanie napięć.

Kanclerz Niemiec ma udać się do Rosji dopiero 15 lutego. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ogłosił to podczas piątkowej konferencji prasowej. Wcześniej Olaf Scholz ma złożyć wizytę w Białym Domu. Obecny kryzys na wschodzie Europy szkodzi wizerunkowi Niemiec na świecie. Polityka Berlina ws. dostaw broni dla Ukrainy czy brak jasnych deklaracji odnośnie sankcji na Nord Stream 2 są powszechnie krytykowane.