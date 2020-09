Najpiękniejsze trasy samochodowe w Polsce: jesienne inspiracje dla fanów podróży na 4 kółkach

Jesień 2020 a koronawirus

W związku z koronawirusem branża turystyczna ucierpiała mocno, i to na całym świecie. Mimo wakacyjnego rozluźnienia obostrzeń i otwarcia wielu granic, jesień to czas, w którym Europa spodziewa się drugiej fali pandemii. Już teraz wiele krajów zamknęło międzynarodowe połączenia lotnicze, w tym także do Polski.

Dlatego też jeśli planujecie jesienny urlop, najlepiej zdać się na siebie. Ryzyko odwołanych połączeń jest tak wysokie, że zdecydowanie bezpieczniej zaplanować wyjazd samochodem. Jeszcze na ten moment można spokojnie udać się za granicę, jednak nie wiadomo, co przyniesie przyszłość. Najbardziej pewną opcją pozostaje więc podróż własnym samochodem po Polsce. Jeśli skłaniacie się ku takiemu rozwiązaniu, zobaczcie najpiękniejsze trasy samochodowe w naszym kraju.