Najpiękniejsze trasy samochodowe w Europie, które musisz zobaczyć. 12 oszałamiających szlaków dla zmotoryzowanych

Podróże marzeń dla zmotoryzowanych

Zanim zaplanujecie kolejną podróż na czterech kółkach, koniecznie zobaczcie nasz ranking. Prezentujemy w nim najpiękniejsze trasy samochodowe w Europie, które zachwycą wszystkich zmotoryzowanych. Malowniczymi drogami, oferującymi zapierające dech w piersiach widoki, mogą poszczyć się m.in. kraje takie jak:

Szwajcaria

Włochy

Francja

Norwegia

Islandia

Rumunia

Chorwacja

Czarnogóra

Do większości powyższych miejsc dotrzecie własnym autem, choć oczywiście istnieje możliwość wypożyczeniu samochodu na miejscu (co w przypadku Islandii jest raczej konieczne).

Route 1, Islandia



Jeśli chcecie doświadczyć czegoś zupełnie innego niż na południu Europy, wybierzcie się na Islandię. Najdłuższa droga okalająca wyspę ma 1332 km długości i łączy Reykjavik ze wschodnimi oraz północnymi częściami kraju.





Jeśli poza widokami interesują Was zabytki kultury, postawcie na Włochy. Jedna z najpiękniejszych tras przebiega wzdłuż wybrzeża Amalfi. W związku z nieprzeciętnymi walorami kulturowymi w 1997 roku region został wpisany na listę dziedzictwa Światowego UNESCO. 13 urokliwych miasteczek Amalfi, na szczęście dla zmotoryzowanych, łączy jedna, wijąca się meandrami wybrzeża droga. Malownicza trasa jest pozycją godną polecenia każdemu, kto pragnie połączyć walory krajoznawcze z kulturowymi.

Droga nad wybrzeżem Amalfi, Włochy



Włoskie wybrzeże Amalfi to jeden z bardziej popularnych kierunków turystycznych. Malownicze miasteczka położone tuż nad urwistym zboczem stały się wizytówką regionu Kampania. Niezwykłe widoki okraszone są zielenią, klifami i lazurową taflą Morza Tyrreńskiego.





Część polecanych tras przebiega przez rejony górzyste, co może być wyzwaniem dla niektórych kierowców. Przed zaplanowaniem podróży warto się zastanowić, czy na pewno jesteśmy gotowi na pokonywanie przewyższeń i "mijanki" na zakrętach o prawie 180 stopni. Warto także upewnić się co do stanu własnego pojazdu, by wyeliminować ryzyko jakiejkolwiek awarii.