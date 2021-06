Najpiękniejsze plaże świata. Tu poczujesz się jak w raju! Musisz zobaczyć te miejsca chociaż raz w życiu

Najpiękniejsze plaże świata

Użytkownicy portalu Tripadvisor wybrali 25 najpiękniejszych plaż świata. Oto 10 miejsc, które znalazły się na szczycie listy Travelers' Choice 2021 Best of the Best:

Whitehaven Beach, Australia Cayo Santa Maria, Kuba Baia do Sancho, Brazylia Grace Bay Beach, Turks i Caicos Saint Pete Beach, USA Turquoise Bay, Australia Eagle Beach, Aruba Spiaggia dei Conigli, Włochy Ka Anapali Beach, USA Baia dos Golfinhos, Brazylia

Chcesz zobaczyć, jak wygląda prawdziwy raj na ziemi?