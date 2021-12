Najnowszy sondaż: Stabilna przewaga PiS. Tylko dwie partie zyskują

To wniosek z najnowszego sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl. Według badania, partia rządząca straciła w porównaniu do poprzedniego pomiaru tej pracowni 1 punkt procentowy.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 25 procent respondentów. Notowania tej formacji nie uległy zmianie.

Ostatnie miejsce na podium należy do Polski 2050. Ruch Szymona Hołowni stracił 1 punkt procentowy i obecnie może liczyć na 12 proc. głosów.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Konfederacja – 10 proc. (bez zmian) oraz Lewica – 9 proc. (+1 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo Ludowe - 2 proc. (+1 pkt. proc.), Kukiz’15 i Porozumienie - po 1 proc. (bez zmian).

2 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie zagłosuje na żadne z powyższych ugrupowań.